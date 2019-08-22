- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Ramil Sitdikov
الجدير بالذكر، أنه جرى في مصنع "البلطيق" بناء كاسحة الجليد الرئيسية "أركتيكا" من المشروع 22220، ويجري بناء الكاسحتين "سيبيريا" و"أورال" وتتواجد جميعها في حوض بناء السفن، وستسلم "سيبيريا" في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أما "أورال" فستُسلم في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021.
وكاسحات الجليد تؤمن الدور القيادي لروسيا في منطقة القطب الشمالي، وهي قادرةً على التغلب على سماكة ما يقرب من ثلاثة أمتارٍ من الجليد المتراكم لسنواتٍ، ويبلغ عرض كاسحة الجليد من مشروع 22220 - 34 متراً، وطولها – 173.3 متر، و حمولتها 33.5 ألف طن، وعدد أفراد الطاقم – 75 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصنعان روسيان يوقعان عقدا لبناء كاسحات جليد نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.