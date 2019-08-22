المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد لقائه قيادة "أنصار الله"

© AP Photo / Hani Mohammed القاهرة - سبوتنيك. والتقى المبعوث الأممي خلال زيارته، زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، وناقش معه تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، إضافة إلى الدفع بجهود تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والتفاهمات الاقتصادية. ومن المقرر أن تقدم الحكومة اليمنية و"أنصار الله" في 25 آب/ أغسطس، رداً بشأن مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.

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