دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط للإعتماد على BOE في توريد شاشات OLED لهواتف الأيفون في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر عبر Nikkei في اليابان، أشير إلى أن ابل تعمل على دراسة التحول إلى الإعتماد على شركة BOE في توريد شاشات OLED على أن تصل إلى قرار في نهاية هذا العام.

يبدو أن شركة ابل في طريقها لتغيير مصدر شاشات OLED المرنة لهواتف الأيفون، الذي جاء غالباً من عمالقة كوريا سامسونج إلى جانب LG، لتتحول خلال الفترة القادمة للإعتماد على الحصول على الشاشات من الصين عبر شركة BOE.

ويشير التقرير الذي نشر عبر Nikkei إلى أن ابل ستصل إلى قرار في مصدر شاشات OLED في نهاية هذا العام، حيث تجري الشركة إختبارات مختلفة على الشاشات للتأكد من كفاءة تصنيع هذه الفئة، بهدف دعم هواتف الأيفون في 2020، كما أضاف التقرير إلى أن BOE تقدم شاشات OLED بسعر أقل من سامسونج بنسبة 20%.

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ولقد أكدت الكثير من التسريبات السابقة على رغبة ابل للإعتماد على أكثر من مورد لشاشات OLED، حيث تعد شركة سامسونج المورد الرئيسي لهذه الفئة من الشاشات في الوقت الحالي، وهو ما قد يسبب الأضرار لشركة ابل نتيجة لإعتمادها الكامل على منافس لها في سوق الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط للإعتماد على BOE في توريد شاشات OLED لهواتف الأيفون في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.