لم يمضى الكثير من الوقت منذ أن كشفت التقارير عن استماع مايكروسوفت لتسجيلات المستخدمين عبر كورتانا ومكالمات سكايب، ليُظهر تقرير جديد من موقع Vice أن الشركة تعاقدت أيضاً مع متخصصين للاستماع لتسجيلات مستخدمي أجهزة ألعاب إكس بوكس.
ووفقاً للتقرير فإن المتعاقدين قاموا بالاستماع للأصوات الملتقطة عن طريق الخطأ أيضاً، حيث أنه من المفترض أن يقوم الإكس بوكس بالتقاط التسجيلات الصادرة عن الأوامر الصوتية من المستخدمين تبعاً للكلمات الافتتاحية مثل إكس بوكس أو هاي كورتانا.
فيما أضاف المصدر أن المتعاقدين قد أكدوا على أن هذه عملية الاستماع كانت فعالة على إكس بوكس قبل أن يتم دعمه بمساعد مايكروسوفت الصوتي ” كورتانا”، وبالتحديد في الفترة التي كان الجهاز يدعم فيها الأوامر الصوتية عبر نظام Kinect.
مع العلم أن الشركة قد أزالت دعم كورتانا لوحدات اكس بوكس يوليو الماضي، إلا أن المستخدم يمكنه التحكم وإصدار الأوامر الصوتية للجهاز عبر تطبيق كورتانا الداعم لأجهزة الأندويد و iOS، أي بطريقة التفافية تفي بنفس الغرض للشركة.
ويذكر أن كل من أمازون وقوقل وآبل كانت تورطت هي الأخرى بالاستماع لتسجيلات المستخدمين عبر مساعداتها الصوتية، قامت على إثره بايقاف مؤقت للاستماع للتسجيلات. بينما قامت مايكروسوفت بتحديث ساسيات استخدام كورتانا وخدماتها الأخرى موضحةً أنها مستمرة بعملية الاستماع عبر الشق الآدمي في سبيل تحسن خدماتها كما سبق وصرحت في خطاب لها بهذا الشأن الأسبوع الماضي.
المصدر
Vice
التدوينة مايكروسوفت تستمع أيضاً لتسجيلات إكس بوكس عبر متعاقدين ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تستمع أيضاً لتسجيلات إكس بوكس عبر متعاقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.