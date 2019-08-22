دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تستمع أيضاً لتسجيلات إكس بوكس عبر متعاقدين

لم يمضى الكثير من الوقت منذ أن كشفت التقارير عن استماع مايكروسوفت لتسجيلات المستخدمين عبر كورتانا ومكالمات سكايب، ليُظهر تقرير جديد من موقع Vice أن الشركة تعاقدت أيضاً مع متخصصين للاستماع لتسجيلات مستخدمي أجهزة ألعاب إكس بوكس.

ووفقاً للتقرير فإن المتعاقدين قاموا بالاستماع للأصوات الملتقطة عن طريق الخطأ أيضاً، حيث أنه من المفترض أن يقوم الإكس بوكس بالتقاط التسجيلات الصادرة عن الأوامر الصوتية من المستخدمين تبعاً للكلمات الافتتاحية مثل إكس بوكس أو هاي كورتانا.

فيما أضاف المصدر أن المتعاقدين قد أكدوا على أن هذه عملية الاستماع كانت فعالة على إكس بوكس قبل أن يتم دعمه بمساعد مايكروسوفت الصوتي ” كورتانا”، وبالتحديد في الفترة التي كان الجهاز يدعم فيها الأوامر الصوتية عبر نظام Kinect.

مع العلم أن الشركة قد أزالت دعم كورتانا لوحدات اكس بوكس يوليو الماضي، إلا أن المستخدم يمكنه التحكم وإصدار الأوامر الصوتية للجهاز عبر تطبيق كورتانا الداعم لأجهزة الأندويد و iOS، أي بطريقة التفافية تفي بنفس الغرض للشركة.

Advertisements

ويذكر أن كل من أمازون وقوقل وآبل كانت تورطت هي الأخرى بالاستماع لتسجيلات المستخدمين عبر مساعداتها الصوتية، قامت على إثره بايقاف مؤقت للاستماع للتسجيلات. بينما قامت مايكروسوفت بتحديث ساسيات استخدام كورتانا وخدماتها الأخرى موضحةً أنها مستمرة بعملية الاستماع عبر الشق الآدمي في سبيل تحسن خدماتها كما سبق وصرحت في خطاب لها بهذا الشأن الأسبوع الماضي.

المصدر

Vice

التدوينة مايكروسوفت تستمع أيضاً لتسجيلات إكس بوكس عبر متعاقدين ظهرت أولاً على عالم التقنية.