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هذا الموضوع TENAA تعتمد هاتف هواوي المرتقب Enjoy 10 بمعالج Kirin 710 ظهر على التقنية بلا حدود.
حصل إصدار جديد من هواوي على شهادة ترخيص من قبل منصة TENAA الصينية، إذ ظهر هاتف جديد يحمل الاسم الرمزي STK-TL00 على المنصة، والذي سيكون وفقًا للتوقعات هاتف Enjoy 10 القادم من هواوي.
ولقد تم التأكيد عن مواصفات الهاتف، إذ تم الكشف عن شاشة LCD بحجم 6.59 بوصة مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجابكسل. ومن الجهة الخلفية ستجد كاميرا ثلاثية مثبتة بشكل رأسي تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، هذا بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كل هذا إلى جانب فلاش LED ومستشعر لبصمة الأصبع.
سيأتي الهاتف أيضًا بمعالج Kirin 710 ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية قابلة للتوسيع بسعة 128 جيجابايت.
ويدعم الهاتف بطارية بسعة 3900 mAh والتي سيتم شحنها بواسطة منفذ USB-C، وسيعمل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9 Pie المستند إلى واجهة مستخدم EMUI 9.1.
سيزن الهاتف 196.8 جرام وسيأتي بقياس 163.5 × 77.3 × 8.8 ملم، على أن يتوفر لاحقاً باللون الأسود والأزرق والأخضر، من المتوقع أن يصل الهاتف إلى الصين قريبًا.
المصدر
هذا الموضوع TENAA تعتمد هاتف هواوي المرتقب Enjoy 10 بمعالج Kirin 710 ظهر على التقنية بلا حدود.
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