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هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي LG K50S وK40S بشاشة FullVision ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة LG اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية المتوسطة LG K50S وK40S، حيث يتميز كلا الهاتفين بأبعاد 19.5:9، وشاشة FullVision.
تستعد شركة LG لمعرض IFA الذي يقام الشهر المقبل في برلين، حيث كشفت اليوم عن الإصدارات المتوسطة من سلسلة هواتف K التي تنطلق بشاشة FullVision، مع معايير MIL-STD-810G في تصميم كلاً من هاتفي LG K50S وK40S، والذي يدعم تصميم مقاوم تغييرات الطقس من الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، أو الصدمات والإهتزازات.
ويدعم كلاً من هاتفي LG K50S وK40S معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، كما يضم كلا الهاتفين مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع زر مخصص لتنشيط مساعد جوجل الإفتراضي.
كما يضم هاتف LG K50S كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، ومستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً، ومستشعر ثالث لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.
بينما يضم هاتف LG K40S مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي PDAF، ومستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً فقط، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تتميز الهواتف بتقنية DTS:X 3D في الصوتيات التي تدعم صوتيات متعددة الإتجاهات تحاكي صوتيات تنتجها 7.1 من القنوات.
مواصفات هاتف LG K50S
- شاشة FullVision بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 19.5:9، مع دقة عرض 1520 في 720 بيكسل أو HD بلس
- معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz
- ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 2 تيرابايت
- يدعم اثنان من SIM
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- مستشعر 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، وفلاش LED، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير
- كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل
- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية
- يدعم معايير MIL-STD 810G، وتقنية DTS:X 3D في الصوتيات، وزر مخصص لمساعد جوجل
- قياسات الهاتف 165.8 في 77.5 في 8.2 مم
- بطارية بقدرة 4000 mAh
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث، وGPS، وGLONASS.
مواصفات هاتف LG K40S
- شاشة FullVision بحجم 6.1 إنش، وأبعاد 19.5:9، مع دقة عرض 1520 في 720 بيكسل أو HD بلس
- معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz
- ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 2 تيرابايت
- يدعم اثنان من SIM
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- مستشعر 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، وفلاش LED، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة
- كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل
- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية
- يدعم معايير MIL-STD 810G، وتقنية DTS:X 3D في الصوتيات، وزر مخصص لمسعد جوجل
- قياسات الهاتف 156.3 في 73.9 في 8.6 مم
- بطارية بقدرة 3500 mAh
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث، وGPS، وGLONASS.
ومن المقرر أن يتوفر كلاً من هاتفي LG K50S وK40S بألوان الأسود Aurora، والأزرق Moroccan، كما يتوفر الهاتفين في أسواق أوروبا، أمريكا الشمالية، وأسيا بدءاً من شهر أكتوبر.
المصدر
هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي LG K50S وK40S بشاشة FullVision ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.