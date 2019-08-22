دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي LG K50S وK40S بشاشة FullVision ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة LG اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف الذكية المتوسطة LG K50S وK40S، حيث يتميز كلا الهاتفين بأبعاد 19.5:9، وشاشة FullVision.

تستعد شركة LG لمعرض IFA الذي يقام الشهر المقبل في برلين، حيث كشفت اليوم عن الإصدارات المتوسطة من سلسلة هواتف K التي تنطلق بشاشة FullVision، مع معايير MIL-STD-810G في تصميم كلاً من هاتفي LG K50S وK40S، والذي يدعم تصميم مقاوم تغييرات الطقس من الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، أو الصدمات والإهتزازات.

ويدعم كلاً من هاتفي LG K50S وK40S معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz، كما يضم كلا الهاتفين مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع زر مخصص لتنشيط مساعد جوجل الإفتراضي.

كما يضم هاتف LG K50S كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، ومستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً، ومستشعر ثالث لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

بينما يضم هاتف LG K40S مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي PDAF، ومستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة جداً فقط، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تتميز الهواتف بتقنية DTS:X 3D في الصوتيات التي تدعم صوتيات متعددة الإتجاهات تحاكي صوتيات تنتجها 7.1 من القنوات.

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مواصفات هاتف LG K50S

شاشة FullVision بحجم 6.5 إنش، وأبعاد 19.5:9، مع دقة عرض 1520 في 720 بيكسل أو HD بلس

معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 2 تيرابايت

يدعم اثنان من SIM

نظام تشغيل Android 9.0 Pie

مستشعر 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، وفلاش LED، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

يدعم معايير MIL-STD 810G، وتقنية DTS:X 3D في الصوتيات، وزر مخصص لمساعد جوجل

قياسات الهاتف 165.8 في 77.5 في 8.2 مم

بطارية بقدرة 4000 mAh

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث، وGPS، وGLONASS.

مواصفات هاتف LG K40S

شاشة FullVision بحجم 6.1 إنش، وأبعاد 19.5:9، مع دقة عرض 1520 في 720 بيكسل أو HD بلس

معالج ثماني الأنوية بسرعة 2GHz

ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 2 تيرابايت

يدعم اثنان من SIM

نظام تشغيل Android 9.0 Pie

مستشعر 13 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، وفلاش LED، مع مستشعر 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 13 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

يدعم معايير MIL-STD 810G، وتقنية DTS:X 3D في الصوتيات، وزر مخصص لمسعد جوجل

قياسات الهاتف 156.3 في 73.9 في 8.6 مم

بطارية بقدرة 3500 mAh

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a/b/g/n، والبلوتوث، وGPS، وGLONASS.

ومن المقرر أن يتوفر كلاً من هاتفي LG K50S وK40S بألوان الأسود Aurora، والأزرق Moroccan، كما يتوفر الهاتفين في أسواق أوروبا، أمريكا الشمالية، وأسيا بدءاً من شهر أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتفي LG K50S وK40S بشاشة FullVision ظهر على التقنية بلا حدود.