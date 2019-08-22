روسيا تؤكد ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية

موسكو / علي جورا / الخليج 365

شددت وزارة الخارجية الروسية، على ضرورة الالتزام بجميع الاتفاقيات الخاصة بإدلب السورية، الهادفة إلى "مكافحة الإرهابيين وضمان سلامة المدنيين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، في العاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا: "من المهم الالتزام بجميع الاتفاقيات الخاصة بإدلب (شمال غرب)، الهادفة في الوقت نفسه إلى مواصلة محاربة الإرهاب، وضمان أمن المدنيين".

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وأضافت أن بلادها ستواصل التعاون مع تركيا في إطار اتفاق "سوتشي"، الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.