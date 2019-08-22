بريطانيا تدعو الحوثيين لإطلاق سراح بهائيين معتقلين

اليمن /الخليج 365

دعت بريطانيا، الخميس، جماعة الحوثي، إلى إطلاق سراح بهائيين معتقلين لدى الجماعة المسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال آرون :"لقد عانى البهائيون في اليمن بسبب معتقدهم.. هذا يجب أن يتوقف".

وأضاف :"على وجه الخصوص، ندعو الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا والسماح لجميع البهائيين بممارسة دينهم والعيش بحرية في اليمن".

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وتقول تقارير حقوقية يمنية ودولية إن جماعة الحوثي تعتقل منذ سنوات، عددًا من المنتمين للطائفة البهائية، بينهم القائد في الطائفة حامد بن حيدرة، بسبب معتقدهم المرفوض من قبل الحوثيين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الحوثيين بشأن تلك المطالبات.

ولا يعرف الرقم الدقيق لعدد البهائيين في اليمن، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية نقلت في فبراير/شباط ٢٠١٥، عن ممثلين للطائفة البهائية العالمية إن نحو ألف من أتباع البهائية يعيشون في اليمن.

ونشأت الطائفة البهائية في القرن التاسع عشر الميلادي، والمنتمون لها يتبعون تعاليم "بهاء الله" المولود في إيران عام 1817، ويعتبرونه واحدا من رسل الله. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.