إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين في المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، 5 فلسطينيين داخل ساحات المسجد الأقصى، بينهم حارس، وقائد حرس المسجد .

وقال فراس الدبس، رئيس قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت حارس المسجد الأقصى، بدر الرجبي، أثناء عمله في مصلى باب الرحمة في المسجد.

وأضاف الدبس إن الشرطة اعتقلت المُصليتين مدلين عيسى وشفاء أبو غالية، والمُصلي حبيب أبو شوشة من دخل مصلى باب الرحمة.

وتم اعتقال عيسى أثناء وجودها برفقة 3 أطفال من أقاربها.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب اعتقال الفلسطينيين، ولكن المسؤولين في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس يقولون إن الشرطة الإسرائيلية تحاول تقييد حركة المصلين في مصلى باب الرحمة.

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وغالبا ما تنتهي الاعتقالات بتسليم الفلسطينيين أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى، تتفاوت ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع.

وتتم الاعتقالات، خلال تسهيل الشرطة الإسرائيلية، اقتحامات مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى.

وعلى الصعيد ذاته، فقد أشار الدبس إلى أن الشرطة الإسرائيلية استدعت رئيس الوحدة المسائية لحرس المسجد، أشرف أبو ارميلة للتحقيق ثم أمرت باعتقاله.

وقال إن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال أبو ارميلة حتى يوم الأحد، دون توضيح الأسباب.

كما أشار الى تمديد اعتقال حارس آخر في المسجد الأقصى حتى يوم الأحد، هو عامر السلفيتي.

وأدانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في الأشهر الماضية، تصاعد استدعاءات الشرطة الإسرائيلية لحراس المسجد الأقصى، وموظفي الدائرة والمصلين في المسجد، وتسليمهم قرارات بالإبعاد عن المسجد لفترات متفاوتة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.