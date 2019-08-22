فيديو إسقاط الحوثيين لـ"درون" أمريكية في اليمن

​ونشر موقع قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله إن الدفعات الجوية للجماعة أسقطت الطائرة الأمريكية بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.

وقال العميد يحيى سريع، متحدث القوات المسلحة: "بفضل الله وعونه تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف: "الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأمريكية تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي".

وتابع: "سماؤنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا والأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة".

​وأوضح: "أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية من دخولها الأجواء اليمنية".

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وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا، أمس الأربعاء، حول إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، إن "دعم الإيرانيين لجماعة (أنصار الله) "الحوثيين" تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء".

وتابعت: "نحن نحقق في تقارير عن هجوم شنته قوات "الحوثيين" المدعومة من إيران على نظام جوي أمريكي دون طيار (UAS) يعمل في المجال الجوي المرخص له فوق اليمن".

وأوضحت: "لقد كنا واضحين في أن الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ودعم المتشددين الحوثيين يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة وشركائنا".

وأعلن مسؤولان أمريكيان أن الطائرة العسكرية أسقطت فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة من الثلاثاء.