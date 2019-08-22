القاهرة/ الخليج 365-
أعلنت مصر، الخميس، عرض حياة الملك توت عنخ آمون المُلقب بالفرعون الذهبي في أقدم المتاحف الأثرية بالعاصمة التشيكية براغ.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، تم إطلاق معرض تصويري حول حياة الملك توت عنخ آمون، وتفاصيل مقبرته بالمتحف الوطني التشيكي".
وقال البيان إن المعرض سيضم قضة الفرعون الذهبي "بداية من اكتشاف عالم الآثار هاورد كارتر للمقبرة عام 1922، مع مؤثرات تصويرية لفترة حكم الملك تشرح هذه الحقبة من التاريخ الفرعوني باستخدام تكنولوجيا المرئيات والتصوير المجسم".
توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م.) وتولي مصر اهتمامًا لافتًا بمقتنياته بفضل ضخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. عرض حياة الفرعون الذهبي في أقدم متاحف براغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.