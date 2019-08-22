مصر.. عرض حياة الفرعون الذهبي في أقدم متاحف براغ

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت مصر، الخميس، عرض حياة الملك توت عنخ آمون المُلقب بالفرعون الذهبي في أقدم المتاحف الأثرية بالعاصمة التشيكية براغ.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، تم إطلاق معرض تصويري حول حياة الملك توت عنخ آمون، وتفاصيل مقبرته بالمتحف الوطني التشيكي".

وقال البيان إن المعرض سيضم قضة الفرعون الذهبي "بداية من اكتشاف عالم الآثار هاورد كارتر للمقبرة عام 1922، مع مؤثرات تصويرية لفترة حكم الملك تشرح هذه الحقبة من التاريخ الفرعوني باستخدام تكنولوجيا المرئيات والتصوير المجسم".

توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م.) وتولي مصر اهتمامًا لافتًا بمقتنياته بفضل ضخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.