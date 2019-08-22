"غريفيث" يغادر صنعاء بعد لقاء قيادات حوثية

صنعاء/علي عويضة/ الخليج 365

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، صنعاء، بعد زيارة زيارة استمرت يوماً واحداً التقى خلالها بقيادات في جماعة الحوثي.

وقال مصدر مقرب من الجماعة، للأناضول، إن "غريفيث" غادر صنعاء اليوم، بعد لقاءات بقيادات الحوثيين الذين طرحوا عليه بعض المطالب.

وأضاف المصدر، أن الحوثيين "طالبوا باستقلال قرارهم المصرفي على ضوء التطورات في عدن"، في إشارة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مفاصل العاصمة المؤقتة.

وكان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، قد ذكر أمس أن "غريفيث" التقى بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دون أن يحدد طبيعة اللقاء.

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وأفاد أن جماعته طالبت "باستكمال اتفاق السويد خاصة المتعلق باتفاق الحديدة".

وبحسب "عبد السلام" فقد نبه الحوثيون "غريفيث" إلى أهمية أن "يلحظ المستوى المطلوب من الحياد".

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