السودان.. "التعايشي" يؤدي اليمين للفترة الانتقالية بالبلاد

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

أدّى عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي، الخميس، اليمين الدستورية للفترة الانتقالية في السودان، أسوةً بأعضاء المجلس التسعة الذين أدّوها الأربعاء.

وجاء أداء اليمين للعضو العاشر، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر، بحسب مراسل الخليج 365.

وأدّى التعايشي اليمين متأخرًا عن نظرائه، لوجوده خارج البلاد، إذ وصل في وقت سابق الخميس الخرطوم، قادما من العاصمة البريطانية لندن.

والأربعاء، أدى البرهان و9 من الشخصيات العسكرية والمدنية بالخرطوم، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي للفترة الانتقالية.

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والعسكريون الذين أدوا اليمين هم، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق الركن شمس الدين الكباشي، والفريق الركن ياسر العطا، واللواء الركن إبراهيم جابر كريم.

أما المدنيون فهم، حسن شيخ إدريس، والصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، وعائشة موسى، ورجاء نيكولا.

ويتولى البرهان، رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، ثم يتولى الرئاسة بعده أحد الأعضاء المدنيين في المجلس 18 شهرا.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية التغيير، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير، أبريل نيسان الماضي.

وكانت قوى التغيير تتخوف من أن يلتف الجيش على المطالب الشعبية، ويحتفظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.