مقتل 6 عناصر من "داعش" في ديالى شرقي العراق

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر محاولتهم استهداف قوات أمنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للوزارة) في بيان وصلت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم قتل الستة على يد قوة من الفرقة الخامسة، عندما حاولوا استهدافها.

وذكر البيان، أن القوة تمكنت من محاصرة العناصر الستة وقتلهم جميعاً بعد الاشتباك معهم.

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وأضاف أن بين القتلى أربعة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، وضمنهم ما يسمى "إعلامي ولاية ديالى"، الذي عُثر على كاميرته في منطقة "قره تبه" بمحافظة ديالى.

ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في نينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

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