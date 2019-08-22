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ارتفاع في أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة

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وكالات_اليمن العربي 0 تبليغ

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ارتفاع في أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة

الخميس 22 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ارتفاع في أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة

كتب

وكالات_الخليج 365

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أنه تم تسجيل 153 حالة لأمراض شديدة في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، في مناطق متفرقة من البلاد خلال الشهرين الماضيين.

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ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين تلك الإصابات التي وقعت بين مراهقين وشباب في 16 ولاية.

وأفادت المراكز الأمريكية بأنها لم تحدد سبب الأمراض، إلا أن جميع الحالات المسجلة تشمل استخدام السجائر الإلكترونية. كما لم يحدد الباحثون كذلك منتجاً أو مركباً يربط بين جميع الحالات.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن السلطات تختبر عينات من المرضى ومنتجات السجائر الإلكترونية.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت من مشكلة أمان محتملة تتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية بعد تلقي تقارير عن إصابة أشخاص يستخدمونها بنوبات مرضية.

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