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مسؤولة كويتية تتحدث عن خطوات خليجية مشتركة

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وأشارت السنان إلى خطوات خليجية مشتركة لمحاربة الشهادات الوهمية، بحسب ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

© AP Photo / GUSTAVO FERRARI

وأوضحت السنان أن "الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون الذي عقد فــي مسقط الثلاثاء تضمن مناقشة عدة أمور تصب في اتجاه الهدف الذي تأسست اللجنة بشأنه".

وقالت إن قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة الذي أقر مؤخرا في البلاد حظي بجانب كبير من النقاشات والاهتمام الخليجي حيث أبدت الأطراف الخليجية العضوة باللجنة إعجابها بالقانون الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول الخليج.

وأضافت أن الاجتماع "خلص إلى الاتفاق بين الدول الخليجية للمعلومات المعنية بممارسات جهات التعليم العالي في هذه الدول في مجال مكافحة الشهادات الوهمية، فضلا عن التأكيد على ضرورة زيادة الوعي الإعلامي والعمل على وضع تشريعات قانونية لمكافحة هذه الظاهرة".

كما تضمن الاجتماع مناقشة أخر مستجدات توحيد شهادة المعادلة لمواطني دول المجلس الصادرة من أي دولة خليجية حسب الأنظمة المعمول بها في كل دولة، وآلية الاعتراف بها فضلا عن الاتفاق بشأن عقد ورشة عمل للجان معادلة المؤهلات على مستوى مديري إدارات معادلة الشهادات العلمية.

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