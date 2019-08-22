وكانت الحافلة تقل مجموعة مضيفات، إذ أصيبت 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة، فيما فارقت واحدة الحياة. ونشرت الخطوط السعودية بيانا جاء فيه: "تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض". وأضاف البيان: "أسفر الحادث الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات.. رحم الله الزميلة المتوفاة، وعجل بشفاء الزميلات المصابات".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... مصرع مضيفة طيران بحادث سير مروع في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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