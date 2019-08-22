القوات العراقية تقتل 6 إرهابيين وتفشل هجوما انتحاريا لهم شرقي البلاد

وقالت الخلية: "قد تبين أن من بين الإرهابيين الستة، أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته، في منطقة قره تبه بمحافظة ديالى".
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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