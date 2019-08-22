دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هاتف شاومي ردمي نوت 8

أعلنت شركة ردمي أحد العلامات التجارية المملوكة لشركة شاومي الصينية أنها ستعقد مؤتمراً في العاصمة الصينية بكين يوم 29 أغسطس الجاري للكشف عن سلسلة هواتف Redmi Note 8.

الشركة الصينية تريد إستغلال النجاح الكبير الذي حققته السلسة الحالية Redmi Note 7 حيث استطاعت شاومي بيع اكثر من 20 مليون نسخة خلال 8 أشهر من طرح الهاتف في الاسواق العالمية.

وبعد ماكان هاتف ردمي نوت 7 أول هاتف يستخدم مستشعر سوني IMX586 ستحرص شاومي على أن يكون ردمي نوت 8 اول هاتف يتوفر في الاسواق مع كاميرا بمستشعر من سامسونج بدقة 64MP.

حتى الآن لازال الغموض يلف مواصفات الهاتفين ولكن بحسب الصورة المنشورة فإن نسخة البرو ستحمل 4 كاميرات خلفية مع تحسينات شاملة على المواصفات تشمل الشاشة والكاميرا والبصمة والنظام بالاضافة إلى البطارية والشحن السريع.

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على الجانب الآخر أعلنت ردمي أيضاً أنها ستكشف في نفس الحدث عن أول تلفاز ذكي يحمل إسم العلامة التجارية RedMi ليكون باكورة منتجات الشركة من غير الهواتف الذكية.

المصدر

التدوينة شاومي ستكشف عن سلسلة هواتف Redmi Note 8 يوم 29 أغسطس ظهرت أولاً على عالم التقنية.