ليبيا.. هدوء حذر بمحاور قتال طرابلس غداة اشتباكات عنيفة

وليد عبد الله / الخليج 365

يسود هدوء حذر صباح الخميس، في محاور القتال المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس، غداة اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة "الوفاق الوطني"، خلفت قتلى وجرحى.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن محاور القتال تشهد هدوءا حذرا بعد يوم من تجدد المواجهات في محور منطقة "السبيعة" (جنوب العاصمة) وإحراز قوات "الوفاق" تقدم، بحسب المركز الإعلامي لها.

وفي ساعة متأخرة من الأربعاء، شن الطيران الحربي التابع لقوات حفتر، ضربات جوية على طريق المطار، دون معرفة الخسائر التي تسببتها تلك الضربات.

والأربعاء أعلنت القوات التابعة لحكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، سيطرتها على أجزاء واسعة من منطقة "السبيعة" جنوب طرابلس، ومقتل 7 من مقاتليها، و25 عنصرا من قوات حفتر.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال المجعي إن "القوات سيطرت على أهم التمركزات بالمنطقة، فيما تتمركز قوات حفتر، حاليا، في الأحياء السكنية، ولذلك تتعامل معها قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيين".

وأوضح أن العملية العسكرية الحالية "تعتبر تمهيدا للعملية الكبرى"، دون تفاصيل أخرى.

جدير بالذكر، أن السبيعة تعد منطقة استراتيجية، بالنظر إلى وقوعها على طريق الإمدادات الرئيسية بين مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) نحو جبهات القتال جنوبي طرابلس.

والسيطرة على السبيعة، يعني عسكريا، محاصرة قوات حفتر المتقدمة جنوبي طرابلس، وقطع الإمدادات عنها، كما يسهل لقوات "الوفاق" السيطرة على مطار طرابلس القديم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.