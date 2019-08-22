توكل كرمان تطالب حمدوك بسحب فوري للقوات السودانية من اليمن

إسطنبول/ الخليج 365

هنأت الناشطة اليمنية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، عبدالله حمدوك برئاسة وزراء السودان، قبل أن تطالبه بسحب قوات بلاده من اليمن بصورة "عاجلة".

وقالت كرمان، في رسالة مفتوحة عبر الخليج 365، الخميس، مخاطبة حمدوك، "أبارك لك ثقة قوى الثورة والتغيير في السودان، واحتفاء السودانيين بك رئيسا لحكومتهم الانتقالية".

وأعربت عن ثقتها في كونه "الرجل المناسب في المكان المناسب، وأتمنى لك ومعي كل أبناء شعبنا اليمني التوفيق في أداء مهامك في خدمة الشعب السوداني".

ودعت الناشطة اليمنية حمدوك إلى العمل "بصورة عاجلة" على سحب قوات بلاده من اليمن.

وشددت على أن "هذه ليست حربكم، استمرار مشاركتكم في الحرب تنال من العلاقة الودية التي تجمع الشعبين الشقيقين السوداني واليمني".

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وأضافت "السودان الجديد لايليق به إلا أن ينأى بنفسه عن هذه الحرب التي تمضي بعيدًا في تدمير شعبنا وتفتيته وتقويض كيانه الوطني".

وأدى حمدوك، مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني (قبل حله وتشكيل المجلس السيادي)، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن قوات بلاده باقية في اليمن لأنها موجودة ضمن "اتفاقية" مع التحالف السعودي الإماراتي.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة، لكنه كان قد أعلن استعداده إرسال 6 آلاف جندي.

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