الحشد الشعبي بالعراق: تفجيرات المخازن الأخيرة "عمل خارجي مدبر"

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق فالح الفياض، الخميس، إن تفجيرات مخازن العتاد مؤخرا، "عمل خارجي مدبر".

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها "الحشد" لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها مساء الثلاثاء (20 أغسطس)، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد، ويحظى بوجود عسكريين أمريكيين.والأربعاء، اتهم نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، القوات الأمريكية بـ "إدخال" طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد.

وتحدثت تقارير عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون أن يصدر أي اتهام مباشر بهذا الصدد، ودون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها.

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وقال الفياض، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجان الخاصة الموسعة.. حول الانفجارات الأخيرة في مخازن العتاد التابعة لهيئة الحشد الشعبي، أشارت بأنها كانت بعمل خارجي مدبر".

وأضاف: "التحقيقات مستمرة للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة، من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".

وشدد على أن ما نسب إلى نائب رئيس الهيئة "لا يمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي"، موضحا أن "القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله، هو المعبر الرسمي للحكومة العراقية، وقواتها المسلحة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.