المرصد_السوري: اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وقوات المعارضة بريف #اللاذقية الشمالي

الخليج - واس دارت اشتباكات عنيفة الليلة الماضية بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة السورية بريف اللاذقية الشمالي مما تسبب في خسائر بشرية بين الطرفين . وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم ، أن طائرات النظام السوري الحربية واصلت قصفها لمواقع بريفي حلب وإدلب الجنوبيين فيما ألقى طيران النظام السوري المروحي حوالي 39 برميلاً متفجراً على عدة بلدات وقرى هناك .

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