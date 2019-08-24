قيادي يمني : حلفاء قطر في "الشرعية" اختطفوا حكومة معين عبد الملك

دان المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بيان حكومة معين عبدالملك، الذي تحامل على الإمارات وتهجم عليها، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تصريح صحافي، إن "كل ما صدر عن الحكومة وناشطيها من بيانات فيها إساءة للإمارات هو بالضرورة منسحب على السعودية ما يمثل قمة الجحود ويُثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشرعية مختطفة بيد الإخوان حلفاء الدوحة، وتسير نحو مناهضة المشروع القومي العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، بطريقة انتقامية غاية في الخبث".

وأضاف بن بريك "قامت عاصفة الحزم وقطر عضو في التحالف، ثم كُشفت وطُردت، وبقيت بذراعها حزب الإصلاح الإرهابي، نحن في الأرض غير خافٍ علينا علاقة الإصلاح بقطر، ولن نحتاج لجهد لإثبات ذلك، وإذا طُرد حزب الإصلاح الإرهابي من الشرعية فستحرر صنعاء في زمن قياسي، فالشمال فيه رجال لم يتعامل معهم حتى الآن".

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