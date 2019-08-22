ملك الأردن يدعم موهوبة في الرسم

دبي - بواسطة محمد فارس عمّان: «الخليج»

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إعجابه برسمة تلقاها من فتاة عن طريق والدها، وذلك بنشره رسالة موجّهة إليها على صفحته الإلكترونية، وتأكيده حرصه على دعمها وتوفير ما تحتاجه. وكتب عبدالله الثاني مساء أمس الأول رسالة إلى ياقوت الطراونة الطالبة في الصف الأول الثانوي، جاء فيها: «ابنتي العزيزة، وصلتني هديتك الجميلة التي تعكس إبداعك وتفانيك في عمل ما تحبين، وعلمت أنك أمضيت شهوراً طويلة ترسمين هذه اللوحة الزاخرة بالتفاصيل المتميزة».

وأضاف: «واصلي مسيرتك بعزم واجتهاد ولك مني كل التقدير والدعم».

وأبدت الطراونة «16 عاماً» سعادة كبيرة بذلك، وأوضحت أنها رسمت اللوحة التي تدل على صلابة الفيل على طريقة «الماندالا» الهندية، وطلبت من والدها إيصالها للملك عبدالله تعبيراً عن تقديرها لعطائه.

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وأشار والدها عادل الطراونة إلى قطعه مسافة طويلة من محافظة الكرك الجنوبية حتى مقر الديوان الملكي في عمّان، وتركه اللوحة عند الاستقبال.

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من Dar AlAkhbar