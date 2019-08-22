إسرائيل تعيد قصف موقع لـ "حماس" في غزة

غزة/الخليج 365-



قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ غارات جديدة على أهداف تتبع لحركة حماس، في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية "ثانية"، من القطاع، باتجاه المستوطنات المحاذية له، فجر الخميس.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تصريح مقتضب اطلعت عليه وكالة الخليج 365:" قصفت مقاتلات الجيش الإسرائيلي عدة أهداف أخرى لمنظمة حماس في قطاع غزة (..) تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في وقت سابق من هذه الليلة".

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وكان أدرعي، قد أعلن أن قذيفة صاروخية "ثانية"، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية له، بعد نحو ساعتين على إطلاق قذيفة، سقطت في منطقة مفتوحة، دون أن تؤدي القذيفتين لوقوع إصابات أو أضرار.وسبق أن أعلن الجيش، قصف موقع يتبع لحماس، ردا على إطلاق القذيفة "الأولى".



وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن القصف المتكرر الذي نفذه الجيش، ردا على إطلاق القذيفتين، استهدف موقعا واحدا يتبع لحركة حماس، غربي مدينة غزة.

ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.