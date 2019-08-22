العامة_للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 780 ألف طن شعير علفي

الخليج - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام (2019م)، لاستيراد كمية (780) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبرـ ديسمبر2019).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (13) باخرة، بواقع (8) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و (5) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد المهندس الفارس أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو (2.5) مليون طن خلال العام المالي الحالي.