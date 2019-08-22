قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان بينهم أسرى محررون من #جنين

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين، بينهم أسرى محررون.

وذكرت مصادر محلية في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين اسلام جميل شلبي وبلال وليد هصيص من جنين، وقيصر يعقوب انفيعات، والشاب نور مؤيد عمارنة من يعبد، عقب دهم منازل ذويهم.