السودان.. نص دستوري للمجلس السيادي يتيح تعيين رئيس مؤقت للقضاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت مصادر مطلعة إضافة نص دستوري للمجلس السيادي السوداني يتيح تعيين رئيس مؤقت للقضاء، ذكرت ذلك قناة “العربية” في خبر عاجل منذ قليل.
يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أدى أمس الأربعاء اليمن، رئيساً لمجلس السيادة الذي تشكَّل حديثاً في السودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.
وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
كما أدى عبد الله حمدوك مساء أمس اليمين رئيساً للوزراء في السودان.
وبعد أداء اليمين، قال حمدوك في مؤتمر صحفي: “الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر”، مضيفًا: “الشعب يختار من سيحكم السودان”.
وأوضح أن “الأولوية الأولى هي إيقاف الحرب وتحقيق السلام”، مشيرًا أيضًا إلى أن “بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج أبرز أولويات الحكومة” التي سيشكلها. وأضاف أن “مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح من أولويات الحكومة السودانية” المقبلة أيضًا.
وأوضح حمدوك قائلًا: “سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة”، محذّرًا من أن “القطاع المصرفي في السودان على وشك الانهيار ونحتاج إلى خطة محكمة لإنقاذه”.
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