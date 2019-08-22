بسبب جرائم الأسلحة الكيماوية.. #واشنطن مصممة على محاسبة نظام الأسد

الخليج - واس

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على محاسبة نظام الأسد على الجرائم البشعة، ومنع مزيد من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في الذكرى السنوية السادسة على هجوم نظام الأسد الكيميائي على الغوطة الشرقية، الذي أدى إلى سقوط ألف وأربعمئة قتيل من بينهم أطفال.

وشدد بيان صادر وزارة الخارجية الأميركية أنه لا يمكن ولن يتم التسامح بشأن تاريخ نظام الأسد الوحشي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه أو نسيان ذلك، موضحًا أن الأسد وأخرين في نظامه ممن يعتقدون أنه يمكنهم مواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية بحصانة، مخطئون.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تبقى مصممة على محاسبة نظام الأسد على أعماله الشنيعة، وستواصل بذل كل الجهود إلى جانب شركائها، لضمان أن المشاركين في الهجمات الكيميائية سيواجهون عواقب وخيمة، مبينة أن واشنطن ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتوفرة لها لمنع أي استخدام للأسلحة الكيميائية في المستقبل.

وختم البيان أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف.