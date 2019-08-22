الدفاع_الأمريكية: الصين لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية

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الخليج - د ب أ
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الصين “لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية”.
وأضاف إسبر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: “الصين هي الأولوية الأولى لهذه الوزارة، وهي منافس استراتيجي على المدى البعيد”.
وتابع: “على المدى البعيد، الصين تمثل تحديا أكبر من روسيا من منطلق ثقلها السياسي وطموحاتها”.
وعن كوريا الشمالية، قال إسبر إن أكبر مصدر للقلق بالنسبة للولايات المتحدة هو التجارب الصاروخية طويلة المدى.
وبسؤاله عن رأيه بشأن ناقلة النفط الإيرانية المتهمة بانتهاك العقوبات، قال إسبر إن الولايات المتحدة “ستنتظر وترى”.
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