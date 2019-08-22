الخليج - واس أصدرت حكومات الولايات المتحدة وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان اليوم بياناً مشتركاً، بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى لمجموعة ( C5 + 1) في كازاخستان، الذي يهدف لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح البيان أن مسؤولي الدول المشاركة بالاجتماع تبادلوا الآراء حول الجهود المبذولة لتعزيز الدعم للتحول الاقتصادي والتعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي ، وتعزيز السلام والازدهار في آسيا الوسطى وأفغانستان المجاورة. وأكد المشاركون دعمهم لمنصة مشاركة (C5 + 1) كمنتدى للمناقشة المشتركة، والتصدي للتحديات المشتركة، ولتعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي آسيا الوسطى. وبحثت المجموعة خلال الاجتماع التخطيط للاجتماع الوزاري القادم للمجموعة، إلى جانب استعراض الارتباطات المستمرة في مجموعات العمل المعنية بالأمن والاتصال الاقتصادي والبيئة في مجموعة (C5 + 1).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان مشترك بين #الولايات_المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في #كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.