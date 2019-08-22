صحيفة الخليج الالكترونية تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. Advertisements وأوضح مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية عبر “تويتر”، أن الحادث الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور أسفر عن وفاة إحدى الزميلات وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مضيفة وإصابة أخريات إثر حادث مروري لحافلة تابعة للخطوط السعودية بـ #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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