فيورنتينا يضم فرانك ريبيري لمدة موسمين

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن فيورنتينا اليوم الأربعاء، حصوله على خدمات الفرنسي فرانك ريبيري لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر إلى النادي الإيطالي، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الألماني الذي ارتدى قميصه لمدة 12 عاماً.

وسيرتدي ريبيري القميص رقم ‘7’ الذي حمله طوال مسيرته الكروية، حسبما أعلن النادي الإيطالي الذي سيقدم اللاعب غداً الخميس، بقاعة المؤتمرات الصحافية مانويلا ريجيني في ملعب أرتميو فرانكي.

وانتهى عقد اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 36 عاماً مع العملاق البافاري في مايو(أيار) الماضي، وكان قد وصل ملعب أليانز أرينا في موسم (2007/2008) قادماً من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

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استهل ريبيري مسيرته في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي لمدة أربعة أعوام مع فريق بولوني ثم أوليمبيك داليه وستاد بروستوا، قبل أن يشد الرحال إلى ميتز في دوري الدرجة الأولى “الليغ آ” موسم (2004-2005) حين كان عمره 17 عاما.

ثم أعير إلى غلطة سراي التركي قبل أن ينتقل لمارسيليا ومنه إلى البايرن الذي حصد معه 21 بطولة محلية، منها تسعة ألقاب دوري (بوندسليغا) وثلاثة بطولات دولية منها دوري الأبطال الأوروبي عام 2013.

كما ارتدى ريبيري قميص منتخب فرنسا في 81 مباراة، وأحرز مع لو بلو 16 هدفاً، وساهم في تحقيق المنتخب الفرنسي للقب وصيف مونديال 2006 بألمانيا.