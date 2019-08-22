ثقافة منطقة الجوف على مسرح جمعية الثقافة والفنون بجدة

جدة

ضمن برامج جمعية الثقافة والفنون بجدة أقيمت مساء الثلاثاء 2019/8/20 محاضرة بعنوان “ثقافة منطقة الجوف” من تقديم الدكتورة إلهام الدجاني وإدارة الأستاذة هند العساف وتأتي المحاضرة ضمن برامج الملتقى الثقافي بإشراف الدكتورة صلوح السريحي .

انطلقت المحاضرة بحديث الدكتورة إلهام الدجاني عن ثقافة منطقة الجوف وهي إحدى مناطق المملكة العربية السعودية وتقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمي ، تعدّ المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية حيث عثر بها على مواقع استيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم والحضارة الأشولينية واستمر الاستيطان فيها عبر العصر النحاسي وتكونت بها مملكة عرفت باسم مملكة قيدار (مملكة دومة الجندل وأيضاً مملكة أدوماتو) والتي كانت في تمرد ونزاع مع الدولة الأشورية للاستقلال وهي الفترة التي ظهر فيها اسم العرب في النصوص التاريخية .

من خلال هذه اللفتة أبحرت الدكتورة إلهام في ثقافة هذه المنطقة العريقة من خلال الحديث عن الثقافة وأهميتها وطريقة انتقالها وأثرها علي المجتمعات والأفراد ومدى ما تحققه وزارة الثقافة والجمعية الثقافية بجدة في توعية الأفراد للحفاظ على ثقافتهم التي تخدم الدين والوطن وتجعلهم في مصاف الدول المتحضرة .

Advertisements

كما تناولت الدكتورة إلهام ثقافة هذه المنطقة والهوية الثقافية لها والتراث الفكري والحضاري والعادات والتقاليد والفنون الخاصة بهذه المنطقة .

والمحاضرة الدكتورة إلهام الدجاني الأستاذ المشارك من كلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ في جامعة جدة أشرفت وناقشت على العديد من البحوث والرسائل العلمية ولديها العديد من البحوث في التاريخ الإسلامي بالمشرق والمغرب والأندلس مع الاهتمام بأبحاث الحج من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى العصر العباسي .

وفي نهاية اللقاء كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح الدكتورة إلهام الدجاني والأستاذة هند العساف .