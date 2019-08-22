عصير الموز والسبانخ لخفض الضغط المرتفع

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب متابعات_الخليج 365

ارتفاع ضغط الدم من أكثر أمراض القلب شيوعاً حول العالم، ويتم تشخيص المشكلة عندما يظل معدّل الضغط مرتفعاً باستمرار أكثر من 120/80. وتلعب التغذية الصحية دوراً هاماً في خفض الضغط، بينما توجد أدلة على أن تجاهل المشكلة وتأجيل علاجها يؤدي إلى أضرار صحية بالغة لا تقتصر على القلب فقط.



البوتاسيوم. لخفض الضغط المرتفع احرص على زيادة مدخلات جسمك من البوتاسيوم، لأنه يعكس التأثير السلبي لزيادة الصوديوم الذي يعتبر العنصر الأساسي في الملح.

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ويحتوي كل 100 غرام من السبانخ على 558 ملغ من البوتاسيوم، بينما تحتوي الـ 100 غرام من الموز على 358 ملغ من هذا المعدن الهام لصحة القلب والشرايين، كما تحتوي الـ 100 غرام من البرتقال على 181 ملغ من البوتاسيوم.

وتوجد أدلة على أن الجمع بين هذه الأطعمة الـ 3: الموز والسبانخ والبرتقال يوفر دعماً جيداً لصحة القلب.

لعمل سموثي أو عصير الموز والسبانخ اخلط حبتين من الموز مع كوب من أوراق السبانخ و3 ملاعق طعام من عصير البرتقال. تناول هذا العصير يومياً مع ما أوصى الطبيب به من أدوية، وراقب التحسن في معدل ضغط الدم.