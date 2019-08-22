أهان المملكة... تفاصيل الاعتداء على سعودي

وأشار السفير إن المتهم بالاعتداء على سعودي في ماليزيا هو شخص يحمل الجنسية العربية (لم يسمها) وأن السفارة تتابع القضية.

© REUTERS / Mohammed Dabbous

وأكد في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن المتهم أحيل إلى المحكمة وأن السفارة تتابع الأمر، وأن المواطن السعودي بحالة جيدة الآن.

ونقلت الصحيفة عن محمد الحريري، السعودي المعتدى عليه، قوله إن واقعة الاعتداء حدثت قبل 7 أيام عندما اعتدى عليه شخص عربي في مطعم الفندق الذي كان يسكن فيه.

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وأضاف كنت في رحلة مع عائلتي في العاصمة كوالالمبور، وأثناء دخولنا للفندق والانتظار عند موظف الاستقبال ظهر شخص من جنسية عربية وبدأ في مضايقتنا، وإطلاق عبارات مسيئة ضد وطني، قلت له إن المملكة أشرف بقاع الأرض، وأنهيت إجراءات الدخول والسكن".

وتابع: "في اليوم التالي وأثناء وجودنا في صالة الطعام لتناول وجبة الإفطار وجدت ذات الشخص يدخل في ملاسنة ومناوشة مع شقيقي، ويحاول ضربه وحاولت التدخل لإنهاء الخلاف، إلا أنه قام بضربي بطبق على رأسي ووجهي ما أدى لنزيف حاد ثم لاذ الجاني بالفرار".

وقال الحريري إن المتواجدين السعوديين بادروا بالاتصال بفرق الإنقاذ لنقلي للمستشفى، كما قاموا بالاتصال بالسفارة السعودية التي باشرت متابعة الحادثة.