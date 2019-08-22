غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا" أن طائرات إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة سيما تطاير وتكسير في زجاج النوافذ.
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وأشارت الوكالة إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.
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من Dar AlAkhbar
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.