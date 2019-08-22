غارات إسرائيلية على قطاع غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab غارات إسرائيلية على مواقع في غزة (أرشيف)

وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا" أن طائرات إسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة سيما تطاير وتكسير في زجاج النوافذ.

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وأشارت الوكالة إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.

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