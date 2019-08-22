لماذا منعت إسرائيل نائبة أمريكية من زيارة جدتها الفلسطينية؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

لم تكن النائبة بالكونجرس الأمريكي، ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، تتخيل أن تتعرض لمضايقات من قبل الجانب الإسرائيلي، أثناء محاولتها زيارة جدتها الفلسطينية داخل الضفة الغربية المحتلة.

بدأت القصة عندما قررت «رشيدة» زيارة جدتها في فلسطين، لكنها فوجئت برفض «ترامب» للزيارة، بل ووصل الأمر إلى تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمنعها هي وزميلتها بالكونجرس الصومالية الأصل، إلهان عمر، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت تل أبيب، رفض زيارة طليب والنائبة المسلمة الأخرى بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر، إلى الأراضي الفلسطينية لاتهامهما «بالترويج لمقاطعة إسرائيل».

ولاحقا، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أرييه أدرعي، موافقته السماح لطليب فقط، بزيارة جدتها لكن حسب شروط وضعها، فرفضت طليب إجراء زيارة مقيدة بشروط إسرائيلية وقررت إلغاءها، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إلهان عمر، تحدّثت «رشيدة» عن ذكريات زيارتها للقدس في الطفولة، قائلة: «عندما زرت فلسطين للتواصل مع أجدادي والعائلة البعيدة، وأنا طفلة صغيرة، رأيت أمي تمر بمعابر التفتيش غير الإنسانية على الرغم من أنها كانت مواطنة الولايات المتحدة وأمريكية فخورة».

كما تذكرت أحاديثها الأخيرة مع جدتها التي كانت تنوي زيارتها خلال رحلتها إلى فلسطين، وبكت. من جانبها، أشارت إلهان عمر إلى أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية لإسرائيل كل سنة، مؤكدة أن مسؤوليات المشرعين «مراقبة السياسة الخارجية لحكومتنا وما يحدث بملايين الدولارات التي نقدمها كمساعدات».

Advertisements

وقالت «عمر» إن قرار السلطات الإسرائيلية بمنعها وطليب من دخول إسرائيل «محاولة للمساس بقدرتنا على أداء وظيفتنا كمسؤولين منتخبين».

اتهمت «رشيدة» أيضًا «نتنياهو» بإطاعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقييد تحركاتها، ومنعها من زيارة جدتها.

وجدد ترامب، الثلاثاء، هجومه على النائبة الديمقراطية المسلمة رشيدة طليب، ووصفها بأنها «معادية للسامية». وقال ترامب في تغريدة عبر «تويتر» إن طليب «تكره إسرائيل وكل الشعب اليهودي.. إنها معادية للسامية».

جاء تعليق ترامب في أعقاب مؤتمر صحفي عقدته طليب مؤخرا انتقدت فيه إسرائيل بسبب قرار تل أبيب منعها الأسبوع الماضي من دخولها في طريقهما إلى الضفة الغربية.

يشار إلى أن طليب أجهشت في البكاء أثناء الكلمة التي أدلت بها. وعن مشهد «رشيدة» الحزين، قال ترامب: «أنا لا أصدق دموع النائبة طليب.. شاهدت فقط عنفها وجنونها وكلماتها منذ فترة طويلة، وهي الآن تدمع؟».

«تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم»