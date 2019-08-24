مغردون يمنيون للإمارات: تضحياتكم عظيمة ودوركم ساهم في حفظ أمن وطننا

أكد مواطنون يمنيون على وقوفهم قلباً وقالباً مع دولة الإمارات، معربين عن رفضهم للمزاعم والادعاءات التي وُجهت للدولة حول التطورات في عدن.



وأطلق عدد من اليمنيين عبر وسم #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن، حملة لدعم الإمارات والوقوف بجانبها، وشكرها على كل ما قدمت من مساعدات إنسانية للشعب اليمني، مؤكدين الدور البارز لجنود الإمارات في حماية بلادهم من المشروع الإيراني.

وطالب أسامة بن فياض عبر حسابه على تويتر، المواطنين اليمنيين بتعميم وسم #دعم_الإمارات_مطلب_شعبي_ورسمي، لدعم دولة الإمارات والوقوف بجانبها واعتماده في المنشورات، وقال بن فياض في تغريدة أخرى: "عهداً للإمارات، فنحن الجنوبيين قلباً وقالب معكم وسنبقى شركاء".



من جهته، غرد سعيد باهبري عبر حسابه على وسم #إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن قائلاً: "يعلم الله أن جنودكم في وطنهم الثاني الجنوب العربي، ولا يمكن أن يعودوا إلا مكرمين معززين لم تخلق أمة بعد من يطرد حليف أبناء الجنوب، وهذا الكلام ليس للاستهلاك بل قول وفعل والشاهد الله".



من جانبه قال زيد بن يافع مؤكداً على الدور الإنساني والعسكري الذي قامت به دولة الإمارات في اليمن منذ بدء الأزمة: " في كل بيت يمني تجد سلال غذاء للهلال الأحمر الاماراتي، في كل مستشفى تجد جريح يتعالج على حساب الإمارات، وفي كل جبهة غدر وبيت مفجوع ووطن مدمر تجد إصلاحي إخواني متخفي يطعن الجميع من الخلف".



وكان مغردون إماراتيون قد أطلقوا مؤخراً وسم "#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن"، رداً على تصريحات يمنية وجهت خلالها اتهامات باطلة للإمارات حول تطورات عدن.

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