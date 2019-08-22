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إطلاق أول مفتاح أمان لأجهزة آيفون بمنفذ Lightning
الخميس 22 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت شركة Yubico، وهي الشركة التي تصنع مفاتيح الأمان المادية للمصادقة الثنائية، عن إطلاق مفتاح (YubiKey) المجهز بمنفذ (Lightning)، والمصمم للعمل مع أجهزة آيفون وآيباد من آبل.
وتقدم Yubico منذ فترة طويلة أجهزة (YubiKey) بخيارات (USB-A)؛ و(USB-C)؛ و(NFC) لأجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة ماكينتوش والأجهزة المحمولة، لكن هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها الجهاز بمنفذ (Lightning).
ويُعد (YubiKey) بمثابة جهاز مادي للمصادقة الثنائية مصمم للعمل مع مئات الخدمات من أجل جعل عمليات تسجيل الدخول أكثر أمانًا، وغالبًا ما يكون أكثر ملاءمة من المصادقة الثنائية المستندة إلى البرامج لأنه ليست هناك حاجة لإدخال رمز الحماية.
ويتميز (YubiKey 5Ci) الجديد، الذي أعلنت عنه الشركة لأول مرة قبل شهرين، بمنفذ (Lightning) من طرف ومنفذ (USB-C) في الطرف الآخر.
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