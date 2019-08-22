التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط بالسعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما جماعة أنصار الله.

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وأوضح المالكي أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير ينفذ بعدد من طائرات قاصف "كا 2"عمليتين هجوميتين، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط".

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وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية، فيما الأخرى استهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة"، لافتا إلى"العمليتان أصابت أهدافها بدقة عالية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.