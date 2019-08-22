ميزة جديدة لـ Gmail تتيح التدقيق الإملائي

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تنتشر تصميمات الذكاء الاصطناعي لمُحرر مستندات جوجل على Gmail، وتعمل جوجل على طرح ميزة في G Suite لتصحيح أخطاء الإملاء "الشائعة" تلقائيًا أثناء كتابة رسائل Gmail.



والتصحيح التلقائي لن يصحح جميع الأخطاء، لكنه لن يترك خطأ مطبعيا صارخا في بريد إلكتروني على مستوى الشركة، كما ستظهر اقتراحات قواعد اللغة أيضًا، مما يساعد على تجنب الأخطاء الشائعة مثل الخلط بين كلمتين متشابهتين.

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والميزة الجديدة اختيارية، ويمكن التراجع عن النص الذي تم تصحيحه تلقائيًا إذا تحركت بسرعة.

ويعتقد أن الميزة الجديدة تصل قريبًا، وتركز النسخة الأولية على نطاقات الإصدار السريع من G Suite، الذين سيشاهدون أداة الكتابة تصل خلال الأسبوعين المقبلين.

وتبدأ في الوصول إلى مستخدمي G Suite القياسيين (الإصدار المجدول) في 12 سبتمبر، وحتى الآن لم تكشف الشركة عن موعد إطلاق الميزة للاستخدام الشخصي.