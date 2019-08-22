الحوثيون يعلنون استهداف مقر عمليات التحالف بجازان السعودية

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الأربعاء، استهداف مقر العمليات المشتركة لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مدينة صامطة، بمنطقة جازان، جنوبي المملكة، بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في تدوينة على حسابه بفايسبوك إن "القوة الصاروخية التابعة للجماعة، أطلقت الصاروخ الباليستي على غرفة العمليات بصامطة".

وأشار إلى أن "الصاروخ متوسط المدى أصاب هدفه بدقة عالية".

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وأضاف "القصف خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات".

ولم يصدر أي تعليق من قبل الجانب السعودي أو التحالف حول الأمر حتى الساعة 20:50 ت.غ.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.