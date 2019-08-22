سلمان_للاغاثة يوزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية ولبنانية

الخليج - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته الإنسانية والعلاجية في عدد من المحافظات اليمنية واللبنانية.

ووزع المركز مساعدات إنسانية متنوعة في محافظات الحديدة، والجوف، وحجة خلال شهر أغسطس الجاري.

وجرى توزيع 1000 سلة غذائية و300 خيمة و900 بطانية و300 مفرش في محافظة الحديدة، و51 خيمة و33 بطانية و371 مفرشًا في محافظة الجوف، كما وُزِّعت 115 خيمة في محافظة حجة استفاد منها 8796 فردًا.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز، تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

Advertisements

وراجع عيادة الباطنة خلال الأسبوع الماضي 314 مريضًا، وعيادة الطوارئ 158 مريضًا، وأُجري الفحص المخبري لـ168 مريضًا.

وقدَّمت عيادة تضميد الجروح خدماتها لعشرة مرضى، وصرفت الأدوية لـ567 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 170 شخصًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلةً في المركز- إلى اليمن بمختلف محافظاته.

ودشن المركز، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز الظروف الإنسانية والاستقرار للمجتمعات المحلية في شمال لبنان.

وجرى تحويل مبلغ 87 ألفًا و500 دولار أمريكي لـ500 أسرة سورية محتاجة بشمال لبنان والبقاع، يوزع عليهم المبلغ إلكترونيًّا ببطاقات بنكية عبر المنظمة الدولية للهجرة، بدءًا من هذا الشهر ولمدة 10 أشهر؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من نشاط «النقد المتعدد الأغراض» الخاص بالمشروع.