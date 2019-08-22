40 فلساً السعر الأدنى للسيجارة الواحدة في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شمل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة «الانتقائية» تحديد حد أدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، وعن 0.1 درهم لكل جرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة. وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار، على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.جاء ذلك في بيان أمس، أعلنت فيه وزارة المالية عن التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017، بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافة إلى السلع الخاضعة حالياً للضريبة الانتقائية؛ (أي منتجات التبغ، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)، حيث سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.جاء القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها، تحقيقاً للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة، ما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع، ويحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات.وأشار عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أن هذه التعديلات الجديدة على قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الانتقائية، تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة، عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية، التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.وقال: تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من التوجه الحكومي في أن تستهدف السياسة الضريبية للضريبة الانتقائية أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بما يرفد الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول أضرار المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة، ويسهم في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها، وتعزيز صحة المجتمع وتحفيز الأفراد على الإنفاق الفعال، وتقليل التأثير السلبي للمواد الضارة في البيئة، فضلاً عن تحفيز المنتجين على تطوير بدائل أفضل.وبموجب هذه التعديلات المقرر تنفيذها بدءاً من 1 يناير 2020، تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة، وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف. وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة وتشمل التبغ ومنتجاته (بنسبة 100%)، ومشروبات الطاقة (بنسبة 100%)، والمشروبات الغازية (بنسبة 50%)، كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي، وآلية احتساب سعر التجزئة، على أن تكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.وفي الوقت ذاته، حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة، وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة. وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.



تأثير إيجابي لأنماط الاستهلاك

أكد عبيد الطاير أن وزارة المالية عمدت لإجراء دراسات معمقة تناولت التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لأنماط الاستهلاك الضارة بالصحة والتي تشمل منتجات التبغ والتبغ الإلكتروني والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف، ليأتي قرار مجلس الوزراء بهدف تصحيح هذه الأنماط الضارة وتوفير التشريعات المناسبة لتنظيم الضريبة الانتقائية بما يحقق الأهداف الحكومية في ضمان توفير الحياة الصحية والرفاهية لكافة أفراد المجتمع وتحقيقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تأمين 'الصحة الجيدة والرفاه‘ لأفراد المجتمع.

وتم إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية للضريبة الانتقائية تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، واعتمدت هذه الدراسات على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي، كما قامت وزارة المالية بدراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها، والمشار إليها أعلاه.

واختتم الطاير: «تواصل وزارة المالية العمل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات دورية حول الضريبة الانتقائية، وضمان تطبيقها بالشكل الأمثل في الدولة، كما تلتزم الوزارة بتعزيز القوانين الضريبية الصادرة في الدولة، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه كافة المعاهدات والاتفاقيات التجارية المبرمة، مع مواصلة العمل على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية، بما يعزز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية».