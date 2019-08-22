فلسطين تستنفر العالم لحماية الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن مدينة القدس ومقدساتها في خطر شديد؛ بفعل «حملة تهويد» تنفذها «إسرائيل» بدعم أمريكي. وصرّح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات، في بيان في الذكرى السنوية ال50 لإحراق المسجد الأقصى، إن «القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تقع في خطر شديد؛ ما يتطلب صحوة عربية وإسلامية ودولية». واتهم عريقات الحكومة الإسرائيلية ب«إطلاق العنان؛ لتهويد القدس بشكل كامل، والقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس، بدعم مطلق من إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)».

وفي مواجهة ذلك، دعا عريقات إلى «تحرك دولي وعربي وإسلامي عاجل؛ لحماية الأقصى من اعتداءات المستوطنين التي تدعمها وتحميها سلطات وجيش الاحتلال». كما طالب ب«وضع حد لجرائم التطهير العرقي؛ بما فيها هدم المنازل والتهجير القسري وتنفيذ الحفريات أسفل أسوار القدس والأقصى». وطالب دول العالم وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة «إنزال العقوبات على سلطة الاحتلال».

وطالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته؛ لوقف العدوان بحق الأقصى، وتوفير الحماية الدولية اللازمة على طريق إنهاء الاحتلال، وتطبيق قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بصورة عاجلة، لتضع حداً للاستهتار «الإسرائيلي» بالشرعية الدولية والعدالة الدولية التي يشكل استمرار تغييبها تشجيعاً للاحتلال على مواصلة جرائمه، وتغييباً للسلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

واستذكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وقال: إن تلك الجريمة النكراء مستمرة ومتواصلة بأشكال عديدة بكل ما تمثله من عدوان على حقوق ومقدسات الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وما تمثله من انتهاك جسيم لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي مجدداً دعمها الثابت لحق دولة فلسطين في استعادة السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف - عاصمة دولة فلسطين - وحماية هويتها العربية، والمحافظة على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وقالت المنظمة: إن استمرار تصاعد وتيرة الانتهاكات «الإسرائيلية» للمسجد الأقصى؛ من خلال تقييد حرية وصول المصلين المسلمين إليه وتكرار الاعتداءات عليهم داخل باحاته وإغلاق بواباته، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. (وكالات)