العقوبات الأمريكية «تخنق» التجارة الإيرانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الولايات المتّحدة، أول أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى البحث عن سبل؛ لمنع إيران من التحرر من قيودها حتى لا تتمكن من إثارة اضطرابات جديدة، وطالبت بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي في غضون عام، وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران حول برنامجها النووي، وانسحبت منه لاحقاً امريكا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قام برحلة استثنائية إلى نيويورك؛ لحضور اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، «نحن أصلاً نتابع عن كثب أحكام الاتفاق التي تنتهي في أكتوبر 2020». وأضاف: «الأمر يتعلّق بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وبحظر السفر المفروض على قاسم سليماني، قائد قوة القدس»، الفرع المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني. ويشمل حظر السفر إضافة إلى سليماني 22 شخصاً.

وحذّر من أن «الوقت بدأ ينفد لتمديد هذه القيود المفروضة على قدرة إيران على تفعيل نظامها الإرهابي»، مشيراً إلى «التوقيت التنازلي» الذي يعلو الصفحة المخصّصة للملف الإيراني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت الدول الكبرى أبرمت في 2015 اتفاقاً مع إيران، تعهّدت فيه طهران بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وإبقاء أهداف برنامجها النووي الخاضع لمراقبة دولية مشدّدة سلمية حصراً. بالمقابل تعهّدت الأسرة الدولية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2231) الذي كرّس هذا الاتفاق، برفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ورفع الحظر الذي يستهدفها والمفروض على الأسلحة التقليدية في 2020، وعلى الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية في 2023.

وعلى هامش جلسة مجلس الأمن ، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، للصحفيين «نعتقد أنّ مجلس الأمن له دور مهم في ضمان تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر». وأضاف: «إذا لم يفعل المجلس شيئاً، فسيتمّ رفع حظر الأسلحة، وسينتهي حظر السفر المفروض على 23 شخصاً». إلى جانب ذلك قال بومبيو: إن واشنطن أزالت نحو 2.7 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني من الأسواق العالمية؛ نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني. وأضاف في مقابلة مع شبكة «إم.إس.إن.بي.سي»، إن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك.

وبحسب مصدر بالصناعة النفطية يرصد التدفقات وبيانات من «رفينيتيف أيكون»، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يومياً من الخام في يوليو. وبحساب المكثفات، وهو نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يومياً.