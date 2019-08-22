«آثار رأس الخيمة» تُطلق «قيضنا مثمر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة معسكرها الصيفي «قيضنا مثمر»، تزامناً مع الاستعداد لبداية عام دراسي جديد.

ويستهدف المعسكر الذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، الأطفال من سن العاشرة حتى الثالثة عشرة من الجنسين الذكور والإناث في فترتين مختلفتين.

ويتضمن المعسكر العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي أعدتها وأشرفت على تنفيذها وحدة التعليم والتثقيف التابعة للدائرة، وتم وضع برنامج متنوع وثري، مما يحقق الهدف المنشود من المعسكر، وهو نقل الموروث التراثي والشعبي إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز الهوية الأصيلة من خلال تعليم المشاركين بعض الحِرف مثل صناعة الفخار والسجاد. وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام الدائرة: «تعد فترة الإجازة الصيفية فرصة لصقل مهارات الأبناء وتعليمهم مهارة أو حرفة جديدة».