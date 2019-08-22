شكرا لقرائتكم خبر عن المضادات الأنجع للتطرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل يحتاج العالم العربي إلى المزيد من اليقظة إزاء تيارات العنف والتطرف؟ الصحو قليل، الأمر يستدعي حالات التأهب القصوى المشتركة. دروس المضادات الحيوية معروفة، فعندما لا تكون الجرعات كافية، فإن المصاب هو الذي يتلقى الضربة القاضية. لا تغفلوا ولا تناموا، فإن المخطط لا ينام.

ماذا تعني حالات التأهب القصوى؟ على القوات المسلحة والنظامية والأمنية والاستخباريّة، أن تلعب دورها المناط بعهدتها. وعلى المشتغلين بالشؤون الدينيّة الاضطلاع بما يمليه عليهم الإرشاد. للإعلاميين والمثقفين أيضاً مهامّ وأمانات. يبقى الأهمّ الذي لا يحظى بالاهتمام غالباً. تلك هي مسؤولية المدرسة والنوادي والجمعيات الأهليّة، في المدى البعيد عبر السنين، حتى يكتسب الدماغ مناعة ذهنية سلوكية فعّالة من انجراف فئات إلى تخريب أوطانها بأيديها خدمة للمخططات الأجنبيّة.

ذلك الشيء المهمّ المتبقيّ، هو في الحقيقة الأهمّ على الإطلاق في المديين المتوسط والبعيد. إنه ينقسم إلى مسؤوليتين. الأولى أن تصبح الأسلحة الأقوى والأشدّ فاعلية عموداً فقريّاً موازياً للمناهج، أن تدخل في صميم التربية: الديمقراطية، حريات الفكر والرأي والتعبير، بنيان الأوطان على أساس العدل والعدالة، فمتى نمت شجرة التفكير على هذه القيم، فلا خوف على الأجيال من التطرف والتعسف والتعنّف، فلا تستطيع قوة داخلية حرف العقول والعواطف عن التوازن الفكريّ والنفسيّ البنّاء، ولا هي تقبل الخضوع لسيطرة أجنبيّة تستبيح مقدساتها، وتنهب مقدّراتها. المسؤولية الأخرى، هي ألاّ يهمل نظام التعليم في مناهجه أي جانب من جوانب تنمية قدرات الدارسين الماديّة البدنية، والذهنية والمعنوية النفسية والروحية. التأهيل لمنهجيّة البحث العلميّ ليس علميّاً فحسب، فهو بوصلة تهدي الفرد منذ الطفولة قبل المراهقة إلى التزامه نظام حياة يحصنه ويصونه من الارتجال والانجذاب بغير عقل ووعي ودراسة للنتائج والعواقب. تلك تربية على احترام ضوابط القيم الرفيعة في جميع مناحي الحياة.

لزوم ما يلزم: النتيجة التربوية: على المناهج جعل النشء يدرك تلقائياً، من خلال تلقين الفكر والرأي، أن التطرف انحراف وإساءة إلى الغير.

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